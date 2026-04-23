Castellum AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs Aktie
WKN DE: A3DP55 / ISIN: US1483832010
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23.04.2026 07:01:06
Ausblick: Castellum Un veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Castellum Un wird am 24.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,433 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,27 Prozent auf 255,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 223,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 16 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,89 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 1,02 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 975,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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