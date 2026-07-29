Ausblick: Castle Biosciences legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Castle Biosciences präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Castle Biosciences für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,407 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Castle Biosciences 9 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 86,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Castle Biosciences 86,2 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,477 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 352,3 Millionen USD, gegenüber 344,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at