Castle Biosciences Aktie

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WKN DE: A2PNH3 / ISIN: US14843C1053

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Castle Biosciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Castle Biosciences stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,348 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 92,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83,0 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,245 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,830 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 9 Analysten auf durchschnittlich 374,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 344,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net

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