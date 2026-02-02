Castrol India Aktie

Castrol India für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XFVT / ISIN: INE172A01027

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Castrol India präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Castrol India stellt am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,85 INR. Dies würde einem Zuwachs von 4,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Castrol India 2,74 INR je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,54 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Castrol India für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,38 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 10,43 INR prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 9,37 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 56,81 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 53,65 Milliarden INR im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

