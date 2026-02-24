Ausblick: Catalyst Pharmaceutical Partners stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Catalyst Pharmaceutical Partners wird am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,344 USD aus. Im letzten Jahr hatte Catalyst Pharmaceutical Partners einen Gewinn von 0,440 USD je Aktie eingefahren.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent auf 142,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 141,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,61 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,31 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 579,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 491,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at