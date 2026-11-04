Catella AB Aktie

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WKN: 900551 / ISIN: SE0000188500

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Catella (A) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Catella (A) stellt am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,065 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 SEK je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 16,11 Prozent auf 329,7 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 393,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,090 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,540 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,49 Milliarden SEK, gegenüber 1,96 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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