Ausblick: Catella (A) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Catella (A) wird am 20.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,195 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Catella (A) noch 3,62 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 49,27 Prozent auf 383,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 755,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,457 SEK je Aktie, gegenüber 0,540 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,51 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 1,96 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at