Catella AB Aktie
WKN: 900551 / ISIN: SE0000188500
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Catella (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Catella (A) präsentiert in der am 08.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,025 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 98,79 Prozent erhöht. Damals waren -2,060 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Catella (A) 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 349,0 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Catella (A) 341,0 Millionen SEK umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,60 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,540 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,73 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 1,96 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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