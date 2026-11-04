Ausblick: Catella (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Catella (B) präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,065 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,320 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 329,7 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 393,0 Millionen SEK umgesetzt.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,090 SEK, gegenüber 0,540 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,49 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,96 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net