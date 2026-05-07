Ausblick: Catella (B) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Catella (B) wird am 08.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,025 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,060 SEK je Aktie erzielt worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,35 Prozent auf 349,0 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 341,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,60 SEK im Vergleich zu 0,540 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,73 Milliarden SEK, gegenüber 1,96 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at