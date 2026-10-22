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WKN DE: A0JKZH / ISIN: SE0001664707

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Catena AB präsentiert Quartalsergebnisse

Catena AB wird am 23.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 6,97 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 7,93 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 7,57 SEK je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 825,9 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 21,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 679,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 26,44 SEK, gegenüber 27,24 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 3,16 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,67 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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