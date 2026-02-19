Ausblick: Catena AB stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Catena AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Catena AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,38 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 8,02 SEK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 7,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 678,9 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 630,0 Millionen SEK umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,09 SEK aus, während im Fiskalvorjahr 19,36 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,63 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 2,20 Milliarden SEK.

Redaktion finanzen.at