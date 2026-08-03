Ausblick: Caterpillar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Caterpillar gewährt einen Blick in die Bücher – die Prognosen der Experten.

Caterpillar wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten schätzen im Schnitt, dass Caterpillar im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,22 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,62 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Caterpillar in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,70 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 19,34 Milliarden USD im Vergleich zu 16,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 26 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 24,78 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 18,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 77,01 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 67,59 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at