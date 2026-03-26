Cathay Financial Aktie
WKN: 121069 / ISIN: US14915V2051
|
26.03.2026 07:01:06
Ausblick: Cathay Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cathay Financial wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cathay Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 45,55 Prozent auf 3,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial noch 2,35 Milliarden USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 2,27 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 12,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,04 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)
|
26.03.26
|Ausblick: Cathay Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.11.25
|Ausblick: Cathay Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
13.11.25
|Erste Schätzungen: Cathay Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)
Aktien in diesem Artikel
|Cathay Financial Holding Company Ltd (spons. GDR)
|14,63
|17,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX gehen mit Verlusten in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Donnerstag abwärts. Die US-Börsen gaben ebenso nach. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Donnerstag auf niedrigerem Niveau.