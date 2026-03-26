Ausblick: Cathay Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cathay Financial wird am 27.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,539 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cathay Financial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 45,55 Prozent auf 3,42 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay Financial noch 2,35 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,14 USD, gegenüber 2,27 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 12,16 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 25,04 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at