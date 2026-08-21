Cathay Financial Aktie

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WKN: 121069 / ISIN: US14915V2051

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21.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cathay Financial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cathay Financial stellt am 21.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,750 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 226,09 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,230 USD je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Cathay Financial in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 77,72 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,27 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 14,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,64 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,27 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 12,92 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 33,98 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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