Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
21.01.2026 07:01:06
Ausblick: Cathay General Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cathay General Bancorp lädt am 22.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,23 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,12 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 38,85 Prozent auf 211,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cathay General Bancorp noch 346,4 Millionen USD umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,46 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,95 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 808,3 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 1,39 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
