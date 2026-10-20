Cathay General Bancorp Aktie

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WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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20.10.2026 07:01:06

Ausblick: Cathay General Bancorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cathay General Bancorp lädt am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cathay General Bancorp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,45 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,13 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Cathay General Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 227,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 35,57 Prozent verringert.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,57 USD je Aktie, gegenüber 4,54 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 892,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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