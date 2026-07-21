Ausblick: Cathay General Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cathay General Bancorp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen, dass Cathay General Bancorp für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,35 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,10 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 35,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 340,1 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cathay General Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 218,3 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,49 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 4,54 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 882,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at