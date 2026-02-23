CAVA Group Aktie

CAVA Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EGWY / ISIN: US1489291021

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.02.2026 07:01:06

Ausblick: CAVA Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CAVA Group wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,027 USD. Dies würde einer Verringerung von 95,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CAVA Group 0,660 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 268,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 227,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,527 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 963,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CAVA Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu CAVA Group Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CAVA Group Inc Registered Shs 70,11 2,44% CAVA Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:53 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen