Ausblick: CAVA Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CAVA Group wird am 24.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 22 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,027 USD. Dies würde einer Verringerung von 95,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CAVA Group 0,660 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite erwarten 20 Analysten ein Plus von 18,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 268,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 227,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 23 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,527 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,10 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,17 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 963,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
