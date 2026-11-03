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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: CAVA Group zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

CAVA Group öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 25 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,119 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CAVA Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 358,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 22,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 292,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Insgesamt erwarten 26 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,543 USD je Aktie, gegenüber 0,540 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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