Ausblick: Cavco Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cavco Industries wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 6,09 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 15,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 5,28 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Cavco Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 542,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 507,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 6,99 Prozent gesteigert.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 24,53 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 20,71 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,19 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at