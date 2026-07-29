Ausblick: Cavco Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Cavco Industries stellt am 30.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,69 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cavco Industries 6,42 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 590,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 556,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 23,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,38 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at