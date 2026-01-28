Cavco Industries Aktie
Ausblick: Cavco Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cavco Industries stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,90 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,66 Prozent auf 593,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cavco Industries noch 522,0 Millionen USD umgesetzt.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 25,02 USD im Vergleich zu 20,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
