28.01.2026 07:01:06

Ausblick: Cavco Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cavco Industries stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 6,26 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,90 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 13,66 Prozent auf 593,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cavco Industries noch 522,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 25,02 USD im Vergleich zu 20,71 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,29 Milliarden USD, gegenüber 2,02 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
