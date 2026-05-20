Ausblick: Cavco Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cavco Industries wird am 21.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cavco Industries im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,26 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,47 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 12,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 571,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 508,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 23,83 USD, gegenüber 20,71 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 2,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,02 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at