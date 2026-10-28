Cavco Industries Aktie
WKN: 812972 / ISIN: US1495681074
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Cavco Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cavco Industries wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,52 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,73 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 6,55 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 613,3 Millionen USD gegenüber 556,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 22,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 23,98 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,45 Milliarden USD, gegenüber 2,24 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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