Cavendish Hydrogen Aktie
WKN DE: A40EDQ / ISIN: NO0013219535
12.11.2025 07:43:06
Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cavendish Hydrogen veröffentlicht am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,150 EUR gegenüber -1,530 NOK im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 6,0 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 67,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,730 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -7,910 NOK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 21,5 Millionen EUR, gegenüber 360,7 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
