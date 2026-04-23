Ausblick: Cavotec Group Registered legt Quartalsergebnis vor

Cavotec Group Registered wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst ewartet einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,010 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn mit 0,010 SEK ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 44,0 Millionen EUR für Cavotec Group Registered, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 434,9 Millionen SEK erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,140 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 170,0 Millionen EUR aus im Gegensatz zu 1,77 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at