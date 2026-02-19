Cavotec Group AB Registered Shs Aktie
Ausblick: Cavotec Group Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cavotec Group Registered wird am 20.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,000 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,170 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 37,0 Millionen EUR, was einem Umsatz von 522,2 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Verlust von -0,028 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,410 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 147,0 Millionen EUR, gegenüber 2,00 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.
