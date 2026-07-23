Cavotec Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41DRK / ISIN: SE0025010887

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23.07.2026 07:01:06

Ausblick: Cavotec Group Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Cavotec Group Registered gibt am 24.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,010 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cavotec Group Registered ein EPS von -0,150 SEK je Aktie vermeldet.

Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 37,0 Millionen EUR betragen, verglichen mit 390,8 Millionen SEK im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,013 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,140 SEK einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 157,0 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 1,77 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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