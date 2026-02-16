Ausblick: cbdMD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

cbdMD präsentiert in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,060 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,760 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,5 Millionen USD, gegenüber 19,2 Millionen USD im Vorjahr.

