cbdMD Aktie

WKN DE: A417P1 / ISIN: US12482W4087

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: cbdMD stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

cbdMD präsentiert in der am 17.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,060 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 96,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,760 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst geht beim Umsatz von 4,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 4,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust von -0,220 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 19,5 Millionen USD, gegenüber 19,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

cbdMD Inc Registered Shs 0,70 2,36% cbdMD Inc Registered Shs

