Ausblick: cbdMD veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

cbdMD lässt sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird cbdMD die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,050 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,900 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll cbdMD mit einem Umsatz von insgesamt 5,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,37 Prozent gesteigert.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,140 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,090 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 21,2 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 19,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at