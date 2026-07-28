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CBIZ Aktie

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WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021

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28.07.2026 07:01:06

Ausblick: CBIZ gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CBIZ wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,722 USD je Aktie gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll CBIZ 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 698,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CBIZ 683,5 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,76 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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