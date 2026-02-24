Ausblick: CBIZ stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CBIZ wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,661 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CBIZ in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 578,0 Millionen USD im Vergleich zu 460,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at