CBIZ Aktie
WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: CBIZ stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
CBIZ wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,661 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,530 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CBIZ in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 578,0 Millionen USD im Vergleich zu 460,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,61 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,780 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 2,79 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 1,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

