Ausblick: CBIZ stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CBIZ wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,29 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CBIZ 1,91 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll CBIZ im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 853,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 838,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,84 Prozent gesteigert.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,83 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,84 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at