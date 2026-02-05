CBOE Holdings Aktie

CBOE Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 07:01:06

Ausblick: CBOE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CBOE präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,94 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CBOE 1,86 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 659,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 40,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,55 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,42 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CBOE Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu CBOE Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

CBOE Holdings Inc 227,00 -2,45% CBOE Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester erwartet -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow dürfte auf Erholungskurs gehen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen