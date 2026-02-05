CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
|
05.02.2026 07:01:06
Ausblick: CBOE gewährt Anlegern Blick in die Bücher
CBOE präsentiert in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Die Prognosen von 14 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,94 USD. Dies würde einem Zuwachs von 58,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CBOE 1,86 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 659,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 40,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD in den Büchern standen.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,55 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,21 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 2,42 Milliarden USD, gegenüber 4,09 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
Redaktion finanzen.at
