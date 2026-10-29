CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: CBOE legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CBOE wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass CBOE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,43 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,85 USD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll CBOE mit einem Umsatz von insgesamt 708,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 37,91 Prozent verringert.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 14,09 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 10,42 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,88 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 4,71 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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