CBOE Holdings Aktie
WKN DE: A1CZTX / ISIN: US12503M1080
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30.04.2026 07:01:06
Ausblick: CBOE präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CBOE wird am 01.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 15 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,34 USD. Dies würde einem Zuwachs von 40,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CBOE 2,37 USD je Aktie vermeldete.
11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 703,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 41,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,20 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,42 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,72 Milliarden USD, gegenüber 4,71 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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