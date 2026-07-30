Ausblick: CBOE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CBOE lädt am 31.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 3,48 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll CBOE mit einem Umsatz von insgesamt 718,6 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 38,76 Prozent verringert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,85 USD, gegenüber 10,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,71 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at