Ausblick: CBRE Group A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CBRE Group A präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 2,68 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,58 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CBRE Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,39 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 11,69 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,33 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 3,14 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 40,48 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 35,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at