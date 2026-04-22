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WKN DE: A1JLYH / ISIN: US12504L1098

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: CBRE Group A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

CBRE Group A wird am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,13 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 109,26 Prozent erhöht. Damals waren 0,540 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,23 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,91 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,51 USD im Vergleich zu 3,85 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 45,59 Milliarden USD, gegenüber 40,55 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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