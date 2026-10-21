Ausblick: CBRE Group A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CBRE Group A wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,97 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 62,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,21 USD erwirtschaftet wurden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 11,80 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 15,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CBRE Group A einen Umsatz von 10,26 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 7,82 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,85 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,76 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 40,55 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at