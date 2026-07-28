Ausblick: CBRE Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CBRE Group A wird am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,47 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll CBRE Group A 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,18 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 14,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte CBRE Group A 9,75 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,72 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,85 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 46,31 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 40,55 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at