CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: CCC Intelligent Solutions legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
CCC Intelligent Solutions wird am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,095 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CCC Intelligent Solutions noch 0,010 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Plus von 11,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 275,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 246,5 Millionen USD umgesetzt.
Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,358 USD je Aktie, gegenüber 0,040 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 13 Analysten durchschnittlich auf 1,05 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 944,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
