Ausblick: CCC Intelligent Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

CCC Intelligent Solutions präsentiert am 30.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass CCC Intelligent Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,098 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,07 Prozent auf 284,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CCC Intelligent Solutions noch 260,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,441 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 1,16 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at