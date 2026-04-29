CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie

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WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: CCC Intelligent Solutions vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CCC Intelligent Solutions wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,094 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CCC Intelligent Solutions ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 274,4 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 9,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 251,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,413 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,000 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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