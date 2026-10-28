CCC Intelligent Solutions Holdings Aktie
WKN DE: A3CWG0 / ISIN: US12510Q1004
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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: CCC Intelligent Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CCC Intelligent Solutions stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,109 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CCC Intelligent Solutions 0,000 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,78 Prozent auf 290,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,447 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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