Ausblick: CCC Intelligent Solutions veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CCC Intelligent Solutions stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,109 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte CCC Intelligent Solutions 0,000 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 8,78 Prozent auf 290,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 267,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,447 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,000 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at