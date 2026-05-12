CCL Industrie a Aktie
WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: CCL Industries A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
CCL Industries A veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
9 Analysten schätzen im Schnitt, dass CCL Industries A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,17 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,18 CAD je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll CCL Industries A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,93 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 2,11 Prozent gesteigert.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 4,94 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,59 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 8,02 Milliarden CAD, gegenüber 7,66 Milliarden CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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