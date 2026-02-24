CCL Industrie a Aktie
WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: CCL Industries A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CCL Industries A wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,08 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CCL Industries A 1,02 CAD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,88 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 3,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,81 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,69 CAD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 4,73 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 7,66 Milliarden CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,25 Milliarden CAD waren.
Redaktion finanzen.at
