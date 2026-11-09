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WKN DE: A0RBRK / ISIN: CA1249002009

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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: CCL Industries A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

CCL Industries A wird am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,32 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CCL Industries A noch ein Gewinn pro Aktie von 1,21 CAD in den Büchern gestanden.

CCL Industries A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,11 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 9 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,97 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,08 CAD, gegenüber 4,59 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,17 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,66 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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