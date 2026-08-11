CCL Industrie b Aktie
WKN: 869653 / ISIN: CA1249003098
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: CCL Industries B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
CCL Industries B äußert sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 9 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,25 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CCL Industries B 1,21 CAD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,93 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,03 Milliarden CAD aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,97 CAD, gegenüber 4,59 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 8,09 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 7,66 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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